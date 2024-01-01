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ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
1-й сезон
Управление погодой
7.32024, Управление погодой
ТВ-шоу18+

ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА» (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Комики и ученые обсуждают новые технологии, как они повлияют на мир и стоит ли их бояться. Ведущие Янчик и Дмитрий Хрусталев представляют «Моя мама — голограмма» — шоу, в котором объединились юмор и наука.

Сегодня без инновационных разработок не обойтись. Но все ли они одинаково полезны? Комики Дмитрий Хрусталев и Янчик решили это выяснить, обратившись к первоисточнику — ученым. Гости шоу будут рассказывать о собственных амбициозных проектах и объяснять, в чем их цель. Ну а ведущие будут приводить аргументы против, ведь никто не хочет, чтобы очередное изобретение привело к апокалипсису. Кто из них прав, решат зрители, которые будут оценивать каждый раунд.

Заглянуть в будущее поможет шоу «Моя мама — голограмма» 2024 года, смотреть онлайн которое можно на Wink.

Сериал Управление погодой 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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