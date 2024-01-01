ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА» (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+43 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+57 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+40 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+52 мин
ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Комики и ученые обсуждают новые технологии, как они повлияют на мир и стоит ли их бояться. Ведущие Янчик и Дм�итрий Хрусталев представляют «Моя мама — голограмма» — шоу, в котором объединились юмор и наука.
Сегодня без инновационных разработок не обойтись. Но все ли они одинаково полезны? Комики Дмитрий Хрусталев и Янчик решили это выяснить, обратившись к первоисточнику — ученым. Гости шоу будут рассказывать о собственных амбициозных проектах и объяснять, в чем их цель. Ну а ведущие будут приводить аргументы против, ведь никто не хочет, чтобы очередное изобретение привело к апокалипсису. Кто из них прав, решат зрители, которые будут оценивать каждый раунд.
Заглянуть в будущее поможет шоу «Моя мама — голограмма» 2024 года, смотреть онлайн которое можно на Wink.
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