Моя девушка - кумихо. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Моя девушка - кумихо
1-й сезон
16-я серия
9.12010, Nae yeojachinguneun gumiho
Комедия, Мелодрама16+

Моя девушка - кумихо (сериал, 2010) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

500 лет томилась дева, заточенная в картину, до тех пор, пока её не спас Чха Дэ-ун — молодой человек, удравший из семьи, чтобы стать актёром. В картину заключила её бабушка, которую умоляли женщины не в силах вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обладающей нечеловеческой красотой. А она только хотела стать человеком.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

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