Моя девушка - кумихо (сериал, 2010) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

500 лет томилась дева, заточенная в картину, до тех пор, пока её не спас Чха Дэ-ун — молодой человек, удравший из семьи, чтобы стать актёром. В картину заключила её бабушка, которую умоляли женщины не в силах вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обладающей нечеловеческой красотой. А она только хотела стать человеком.

