Моя девушка - кумихо
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Моя девушка - кумихо
9.12010, Nae yeojachinguneun gumiho 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Моя девушка - кумихо (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

500 лет томилась дева, заточенная в картину, до тех пор, пока её не спас Чха Дэ-ун — молодой человек, удравший из семьи, чтобы стать актёром. В картину заключила её бабушка, которую умоляли женщины не в силах вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обладающей нечеловеческой красотой. А она только хотела стать человеком.

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