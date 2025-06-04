Мой торт - мои правила. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Мой торт - мои правила
1-й сезон
8-я серия
8.92022, Cross Country Cake Off
Реалити - шоу18+
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Мой торт - мои правила (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливые пекари со всей Канады принимают участие в кулинарных баталиях. Сложные задания, необычные торты, креативные десерты и жесткая конкуренция.

Страна
Канада
Жанр
Реалити - шоу
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb