8.92022, Cross Country Cake Off
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Мой торт - мои правила (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 8
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Мой торт - мои правила
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Талантливые пекари со всей Канады принимают участие в кулинарных баталиях. Сложные задания, необычные торты, креативные десерты и жесткая конкуренция.
СтранаКанада
ЖанрРеалити - шоу
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb