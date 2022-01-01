Мой торт - мои правила (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Мой торт - мои правила. Сезон 1. Серия 2
Мой торт - мои правила
1-й сезон
2-я серия
2022, Cross Country Cake Off
ТВ-шоу16+
О сериале

Талантливые пекари со всей Канады принимают участие в кулинарных баталиях. Сложные задания, необычные торты, креативные десерты и жесткая конкуренция.

Страна
Канада
Жанр
ТВ-шоу
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 IMDb