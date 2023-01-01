Мой торт - мои правила
Wink
Сериалы
Мой торт - мои правила
2022, Cross Country Cake Off 1 сезон
ТВ-шоу16+
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Мой торт - мои правила (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливые пекари со всей Канады принимают участие в кулинарных баталиях. Сложные задания, необычные торты, креативные десерты и жесткая конкуренция.

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Страна
Канада
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.7 IMDb