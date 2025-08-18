Мой тайный принц (сериал, 2024) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

Мой тайный принц. Сезон 1. Серия 60
2024, My Hidden Prince
Мелодрама18+
Молодой миллиардер Джаспер скрывает свою истинную личность, чтобы сблизиться с Анной Свон — обладательницей акций, которые он хочет заполучить. Его первоначальный план — завоевать ее сердце и забрать акции. Но все идет не по сценарию: Джаспер искренне влюбляется в Анну, тратя целое состояние, чтобы помочь ей преодолеть все трудности. Однако когда правда всплывает, Анна разочаровывается в нем. Теперь Джасперу предстоит доказать свои чувства и вернуть ее доверие.

США, Китай
Мелодрама
1 мин / 00:01

