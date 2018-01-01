Мой тайный принц
Wink
Сериалы
Мой тайный принц

Мой тайный принц (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, My Hidden Prince 1 сезон
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой миллиардер Джаспер скрывает свою истинную личность, чтобы сблизиться с Анной Свон — обладательницей акций, которые он хочет заполучить. Его первоначальный план — завоевать ее сердце и забрать акции. Но все идет не по сценарию: Джаспер искренне влюбляется в Анну, тратя целое состояние, чтобы помочь ей преодолеть все трудности. Однако когда правда всплывает, Анна разочаровывается в нем. Теперь Джасперу предстоит доказать свои чувства и вернуть ее доверие.

Все сезоны сериала Мой тайный принц смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг