Мотив преступления (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Проект «Мотив преступления» - это истории преступлений, совершенных на почве ревности, мести или неразделенной любви. Участниками событий оказываются не супергерои, а обычные люди, такие, как мы с вами, и от этого события, которые разворачиваются в каждом эпизоде сериала, становятся особенно интересными и близкими, задевают за живое. Про «Мотив преступления» зрителю рассказывает Александр Половцев, теледетектив со стажем. Он уверенно ведет зрителя через перипетии сложно закрученного сюжета, сообщая все новые и новые подробности, пока в итоге не выяснит главное – кто убийца и в чем состоял мотив преступления.

