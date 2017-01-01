WinkСериалыМотив преступления1-й сезон10-я серия
Мотив преступления (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
7.72017, Мотив преступления. Сезон 1. Серия 10
Документальный, Детектив18+
О сериале
Проект «Мотив преступления» - это истории преступлений, совершенных на почве ревности, мести или неразделенной любви. Участниками событий оказываются не супергерои, а обычные люди, такие, как мы с вами, и от этого события, которые разворачиваются в каждом эпизоде сериала, становятся особенно интересными и близкими, задевают за живое. Про «Мотив преступления» зрителю рассказывает Александр Половцев, теледетектив со стажем. Он уверенно ведет зрителя через перипетии сложно закрученного сюжета, сообщая все новые и новые подробности, пока в итоге не выяснит главное – кто убийца и в чем состоял мотив преступления.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Детектив
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Анна
Богуславская
- МОРежиссёр
Марина
Огневая
- АИРежиссёр
Андрей
Иванов
- Актёр
Александр
Половцев
- ВУАктёр
Вячеслав
Усов
- ИЗАктёр
Игорь
Зиньковский
- УБАктриса
Ульяна
Бойцова
- СКАктёр
Сергей
Кореньков
- АМАктёр
Александр
Миронов
- КМАктёр
Константин
Мазко
- КПАктёр
Константин
Пурусов
- ЕРАктриса
Елена
Рощина
- ЮДАктриса
Юлия
Дронова
- МВСценарист
Максим
Васильев
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕБПродюсер
Евгений
Бинов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов