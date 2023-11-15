WinkСериалыМосква резиновая1-й сезон33-я серия
Москва резиновая (сериал, 2022) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
6.92022, Москва резиновая. Сезон 1. Серия 33
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Москва резиновая" – юмористический телевизионный киносборник, состоящий из коротких сценок – скетчей. Герои "Москвы резиновой" – персонажи, приехавшие в Москву со всех уголков нашей страны в поисках счастья. Они представители разных народов, социальных слоёв и профессий, которых объединяет общее желание – найти своё место под солнцем и стать настоящими москвичами. На пути к этой цели они попадают в различные комичные ситуации.