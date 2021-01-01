Москва резиновая. Сезон 1. Серия 11
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Москва резиновая
1-й сезон
11-я серия

Москва резиновая (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

7.32021, Москва резиновая. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

"Москва резиновая" – юмористический телевизионный киносборник, состоящий из коротких сценок – скетчей. Герои "Москвы резиновой" – персонажи, приехавшие в Москву со всех уголков нашей страны в поисках счастья. Они представители разных народов, социальных слоёв и профессий, которых объединяет общее желание – найти своё место под солнцем и стать настоящими москвичами. На пути к этой цели они попадают в различные комичные ситуации.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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