WinkСериалыМосква резиновая1-й сезон23-я серия
Москва резиновая (сериал, 2022) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
7.12022, Москва резиновая. Сезон 1. Серия 23
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
О сериале
"Москва резиновая" – юмористический телевизионный киносборник, состоящий из коротких сценок – скетчей. Герои "Москвы резиновой" – персонажи, приехавшие в Москву со всех уголков нашей страны в поисках счастья. Они представители разных народов, социальных слоёв и профессий, которых объединяет общее желание – найти своё место под солнцем и стать настоящими москвичами. На пути к этой цели они попадают в различные комичные ситуации.