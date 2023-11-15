Москва резиновая. Сезон 1. Серия 16
Москва резиновая
Москва резиновая (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Москва резиновая. Сезон 1. Серия 16
"Москва резиновая" – юмористический телевизионный киносборник, состоящий из коротких сценок – скетчей. Герои "Москвы резиновой" – персонажи, приехавшие в Москву со всех уголков нашей страны в поисках счастья. Они представители разных народов, социальных слоёв и профессий, которых объединяет общее желание – найти своё место под солнцем и стать настоящими москвичами. На пути к этой цели они попадают в различные комичные ситуации.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

