Монстромания (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Сюжет

Эдит, Эрнест и Бо приезжают на лето к дедушке в роскошный готический особняк. Юные монстроманы счастливы, ведь им предстоит узнать тайну их происхождения. Оказывается, Ван Альтены — из древнего рода охотников на чудовищ. В юности мама Диана отказалась идти по стопам родни. Но дети обожают кошмары и готовы скорее взяться за семейное дело.



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