Монстромания. Сезон 1. Серия 29
Wink
Детям
Монстромания
1-й сезон
29-я серия
9.22022, Monster Loving Maniacs
Мультсериалы, Комедии12+
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Монстромания (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эдит, Эрнест и Бо приезжают на лето к дедушке в роскошный готический особняк. Юные монстроманы счастливы, ведь им предстоит узнать тайну их происхождения. Оказывается, Ван Альтены — из древнего рода охотников на чудовищ. В юности мама Диана отказалась идти по стопам родни. Но дети обожают кошмары и готовы скорее взяться за семейное дело.

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