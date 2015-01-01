Моланг (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.02015, Molang
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повс�едневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.
Сериал Моланг 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb