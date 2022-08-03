Моланг. Сезон 1. Серия 40
Wink
Детям
Моланг
1-й сезон
40-я серия

Моланг (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

9.02015, Molang
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повседневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.3 IMDb