Моланг (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02015, Molang
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повседневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.
СтранаКанада, Израиль, Франция, Южная Корея, Великобритания
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.3 IMDb