Модель счастливой жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72014, Модель счастливой жизни. Серия 2
Мелодрама16+
О сериале
Ирина Горохова – настоящий знаток своего дела. Благодаря своей настойчивости и незаурядному уму, в свои тридцать два года она уже занимает высокий пост в крупной компании. По поручению руководства, она отправляется в родной городок, где случайно сталкивается с Игорем – своим бывшим женихом, с которым она рассталась перед отъездом в Москву. Минута общения с ним напрочь рушит все ее представления о счастливой жизни, Ира осознает, что в ее жизни нет самого главного для любой женщины – настоящей любви. Узнав о том, что он овдовел несколько лет назад, она оставляет карьеру и возвращается в родной городок для того, чтобы вернуть возлюбленного и обрести настоящее женское счастье…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ВРРежиссёр
Валерий
Рожнов
- Актриса
Карина
Андоленко
- МЗАктёр
Максим
Заусалин
- Актёр
Илья
Носков
- ЯХАктриса
Янина
Хачатурова
- ЛБАктёр
Леонид
Белозорович
- МКАктриса
Мария
Кондратенко
- СДАктриса
Светлана
Дорохина
- ЛШАктриса
Людмила
Шестакова
- АБАктёр
Анатолий
Бобер
- ЮКАктёр
Юрий
Корнишин
- МРСценарист
Марат
Рамазанов
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АРПродюсер
Анна
Рыжикова
- ГРОператор
Григорий
Рудаков