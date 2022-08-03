Модель счастливой жизни. Серия 2
Wink
Сериалы
Модель счастливой жизни
1-й сезон
2-я серия

Модель счастливой жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72014, Модель счастливой жизни. Серия 2
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ирина Горохова – настоящий знаток своего дела. Благодаря своей настойчивости и незаурядному уму, в свои тридцать два года она уже занимает высокий пост в крупной компании. По поручению руководства, она отправляется в родной городок, где случайно сталкивается с Игорем – своим бывшим женихом, с которым она рассталась перед отъездом в Москву. Минута общения с ним напрочь рушит все ее представления о счастливой жизни, Ира осознает, что в ее жизни нет самого главного для любой женщины – настоящей любви. Узнав о том, что он овдовел несколько лет назад, она оставляет карьеру и возвращается в родной городок для того, чтобы вернуть возлюбленного и обрести настоящее женское счастье…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Модель счастливой жизни»