Миссис Флетчер. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Миссис Флетчер
1-й сезон
7-я серия

Миссис Флетчер (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62019, Mrs. Fletcher
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Домохозяйка Ив Флетчер переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенное в молодости, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, а Ив уже была глубоко замужем. В то же время ее сын сам проходит через типичные подростковые проблемы.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миссис Флетчер»