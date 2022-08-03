Миссис Флетчер (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Миссис Флетчер. Сезон 1. Серия 2
Миссис Флетчер
1-й сезон
2-я серия

7.62019, Mrs. Fletcher
Драма, Комедия18+
Домохозяйка Ив Флетчер переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенное в молодости, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, а Ив уже была глубоко замужем. В то же время ее сын сам проходит через типичные подростковые проблемы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

