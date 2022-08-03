WinkСериалыМиссис Флетчер1-й сезон2-я серия
Миссис Флетчер (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.62019, Mrs. Fletcher
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Домохозяйка Ив Флетчер переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенное в молодости, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, а Ив уже была глубоко замужем. В то же время ее сын сам проходит через типичные подростковые проблемы.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КБРежиссёр
Кэрри
Браунштейн
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- НХРежиссёр
Николь
Холофсенер
- Актриса
Кэтрин
Хан
- ДУАктёр
Джексон
Уайт
- ОТАктёр
Оуэн
Тиг
- ДРАктриса
Джен
Ричардс
- РЭАктёр
Рашад
Эдвардс
- ККАктриса
Кэти
Кершоу
- КБАктёр
Кэмерон
Бойс
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- КУАктриса
Кейси
Уилсон
- БРАктёр
Билл
Рэймонд
- ДБСценарист
Джереми
Бейлер
- ДБПродюсер
Джереми
Бейлер
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- Продюсер
Кэтрин
Хан
- КБХудожник
Клэй
Браун
- ДКХудожник
Дэна
Коваррубиас
- ДФМонтажёр
Дебра
Ф. Симона
- КТОператор
Крис
Тиг
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен