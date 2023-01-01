Миссис Флетчер
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Миссис Флетчер

Миссис Флетчер (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Mrs. Fletcher 1 сезон
Драмы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Домохозяйка Ив Флетчер переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенное в молодости, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, а Ив уже была глубоко замужем. В то же время ее сын сам проходит через типичные подростковые проблемы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миссис Флетчер»

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