Миссис Флетчер (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Домохозяйка Ив Флетчер переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенное в молодости, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, а Ив уже была глубоко замужем. В то же время ее сын сам проходит через типичные подростковые проблемы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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