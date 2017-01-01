Миссии (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
- 18+27 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Миссии
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Научно-фантастический сериал о первой европейской экспедиции на Марс, которая в последний момент превратилась в спасательную операцию. Ведущие специалисты Европы готовятся к историческому событию — полету на Красную планету. Среди них — Жанна Ренуар, которая следит за ментальным состоянием участников экспедиции на борту космического корабля. За несколько часов до прибытия спонсор полета Уильям Мейер связывается с экипажем, чтобы сообщить им необычную новость — несколько лет назад астронавты из США уже добрались до Марса, но без вести пропали на поверхности. Основная задача команды Ренуар — вовсе не исследовать далекую планету, а разыскать следы своих коллег. Следите за ходом экспедиции, которая окажется куда более странной, чем ожидалось, смотря сериал 2017 года «Миссии» на Wink онлайн.
