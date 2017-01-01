Миссии (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Научно-фантастический сериал о первой европейской экспедиции на Марс, которая в последний момент превратилась в спасательную операцию. Ведущие специалисты Европы готовятся к историческому событию — полету на Красную планету. Среди них — Жанна Ренуар, которая следит за ментальным состоянием участников экспедиции на борту космического корабля. За несколько часов до прибытия спонсор полета Уильям Мейер связывается с экипажем, чтобы сообщить им необычную новость — несколько лет назад астронавты из США уже добрались до Марса, но без вести пропали на поверхности. Основная задача команды Ренуар — вовсе не исследовать далекую планету, а разыскать следы своих коллег. Следите за ходом экспедиции, которая окажется куда более странной, чем ожидалось, смотря сериал 2017 года «Миссии» на Wink онлайн.



