Миссии. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Миссии
1-й сезон
2-я серия
7.42017, Missions
Фантастика, Комедия18+

Миссии (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Научно-фантастический сериал о первой европейской экспедиции на Марс, которая в последний момент превратилась в спасательную операцию. Ведущие специалисты Европы готовятся к историческому событию — полету на Красную планету. Среди них — Жанна Ренуар, которая следит за ментальным состоянием участников экспедиции на борту космического корабля. За несколько часов до прибытия спонсор полета Уильям Мейер связывается с экипажем, чтобы сообщить им необычную новость — несколько лет назад астронавты из США уже добрались до Марса, но без вести пропали на поверхности. Основная задача команды Ренуар — вовсе не исследовать далекую планету, а разыскать следы своих коллег. Следите за ходом экспедиции, которая окажется куда более странной, чем ожидалось, смотря сериал 2017 года «Миссии» на Wink онлайн.

Сериал Миссии 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb