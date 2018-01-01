Мисс Хаммурапи. Сезон 1. Серия 10
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Мисс Хаммурапи
1-й сезон
10-я серия

Мисс Хаммурапи (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Miseu Hammurabi
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о молодой судье, которая поддерживает принцип «глаз за глаз», пренебрегает предрассудками и не признаёт слепое следование авторитетам.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb