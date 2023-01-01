Мисс Хаммурапи
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Мисс Хаммурапи

Мисс Хаммурапи (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Miseu Hammurabi 1 сезон
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о молодой судье, которая поддерживает принцип «глаз за глаз», пренебрегает предрассудками и не признаёт слепое следование авторитетам.

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb