Мисс Хаммурапи (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о молодой судье, которая поддерживает принцип «глаз за глаз», пренебрегает предрассудками и не признаёт слепое следование авторитетам.



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