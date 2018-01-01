WinkСериалыМисс Хаммурапи1-й сезон8-я серия
Мисс Хаммурапи (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.92018, Miseu Hammurabi
Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о молодой судье, которая поддерживает принцип «глаз за глаз», пренебрегает предрассудками и не признаёт слепое следование авторитетам.
Сериал Мисс Хаммурапи 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb