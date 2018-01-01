Мишки-братишки. Снова вместе. Сезон 1. Серия 46
Wink
Детям
Мишки-братишки. Снова вместе
1-й сезон
46-я серия
8.62018, Boonie Bears: The Adventurers 2
Мультфильмы, Комедии6+

Мишки-братишки. Снова вместе (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В лесной заповедник Пайнтри съезжаются туристы со всего мира, привлеченные редкой красотой его девственной природы. И, кажется, всё идет хорошо, пока в лесу не появляется амбициозный и очень опасный суперученый Рекс Вектор, который задумал изловить всех его жителей. Вернувшись в лес после учебы, Карли обнаруживает, что для леса и её лесных друзей настали тяжелые времена. Вместе с Виком и медведями Бриаром и Брамблом, Карли встает на защиту леса.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы, Приключения

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