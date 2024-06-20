В лесной заповедник Пайнтри съезжаются туристы со всего мира, привлеченные редкой красотой его девственной природы. И, кажется, всё идет хорошо, пока в лесу не появляется амбициозный и очень опасный суперученый Рекс Вектор, который задумал изловить всех его жителей. Вернувшись в лес после учебы, Карли обнаруживает, что для леса и её лесных друзей настали тяжелые времена. Вместе с Виком и медведями Бриаром и Брамблом, Карли встает на защиту леса.

