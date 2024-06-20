8.72018, Boonie Bears: The Adventurers 2
Для самых маленьких, Комедия18+
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Мишки-братишки. Снова вместе (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн
О сериале
В лесной заповедник Пайнтри съезжаются туристы со всего мира, привлеченные редкой красотой его девственной природы. И, кажется, всё идет хорошо, пока в лесу не появляется амбициозный и очень опасный суперученый Рекс Вектор, который задумал изловить всех его жителей. Вернувшись в лес после учебы, Карли обнаруживает, что для леса и её лесных друзей настали тяжелые времена. Вместе с Виком и медведями Бриаром и Брамблом, Карли встает на защиту леса.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время13 мин / 00:13
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