Мишки-братишки. Снова вместе. Сезон 1. Серия 31
Wink
Детям
Мишки-братишки. Снова вместе
1-й сезон
31-я серия
8.72018, Boonie Bears: The Adventurers 2
Для самых маленьких, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Мишки-братишки. Снова вместе (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

О сериале

В лесной заповедник Пайнтри съезжаются туристы со всего мира, привлеченные редкой красотой его девственной природы. И, кажется, всё идет хорошо, пока в лесу не появляется амбициозный и очень опасный суперученый Рекс Вектор, который задумал изловить всех его жителей. Вернувшись в лес после учебы, Карли обнаруживает, что для леса и её лесных друзей настали тяжелые времена. Вместе с Виком и медведями Бриаром и Брамблом, Карли встает на защиту леса.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.3 КиноПоиск