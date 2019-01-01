Мир задолжал мне первую любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+47 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+46 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+47 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+46 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+45 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+51 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+47 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+50 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+48 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+49 мин
Мир задолжал мне первую любовь
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Китайский сериал о художнице, которая устраивается работать в компанию, разрабатывающую видеоигры, и влюбляется в своего босса. Син Юн занимается скетчами, но внезапно получает работу в игровой компании. Ее нанимает Ся Ке, убежденный, что она принесет удачу фирме. Он — уверенный в себе бизнесмен, который отказался возглавлять семейное дело, вместо этого выбрав свой собственный путь. Син Юн начинает геймдизайнерскую карьеру, в рамках которой ей предстоит преодолеть немало препятствий и не раз вступить в противостояние со своим боссом. Но постоянные перепалки сближают их, и между молодыми людьми возникают нежные чувства.
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