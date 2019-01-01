Мир задолжал мне первую любовь. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Мир задолжал мне первую любовь
1-й сезон
19-я серия
9.32019, Shi jie qian wo yi ge chu lian
Комедии, Мелодрамы16+

Мир задолжал мне первую любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Китайский сериал о художнице, которая устраивается работать в компанию, разрабатывающую видеоигры, и влюбляется в своего босса. Син Юн занимается скетчами, но внезапно получает работу в игровой компании. Ее нанимает Ся Ке, убежденный, что она принесет удачу фирме. Он — уверенный в себе бизнесмен, который отказался возглавлять семейное дело, вместо этого выбрав свой собственный путь. Син Юн начинает геймдизайнерскую карьеру, в рамках которой ей предстоит преодолеть немало препятствий и не раз вступить в противостояние со своим боссом. Но постоянные перепалки сближают их, и между молодыми людьми возникают нежные чувства.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb