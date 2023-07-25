Китайский сериал о художнице, которая устраивается работать в компанию, разрабатывающую видеоигры, и влюбляется в своего босса. Син Юн занимается скетчами, но внезапно получает работу в игровой компании. Ее нанимает Ся Ке, убежденный, что она принесет удачу фирме. Он — уверенный в себе бизнесмен, который отказался возглавлять семейное дело, вместо этого выбрав свой собственный путь. Син Юн начинает геймдизайнерскую карьеру, в рамках которой ей предстоит преодолеть немало препятствий и не раз вступить в противостояние со своим боссом. Но постоянные перепалки сближают их, и между молодыми людьми возникают нежные чувства.

