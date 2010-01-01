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Милые обманщицы
1-й сезон
19-я серия

Милые обманщицы (сериал, 2010) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

2010, Pretty Little Liars
Триллеры18+

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Сюжет

Дружба Спенсер, Ханны, Арии и Эмили прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после еe исчезновения, девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима, который знает все их секреты и угрожает их раскрыть...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы»