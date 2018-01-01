Wink
Милые обманщицы
1-й сезон

Милые обманщицы (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Pretty Little Liars 22 серии
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дружба Спенсер, Ханны, Арии и Эмили прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после еe исчезновения, девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима, который знает все их секреты и угрожает их раскрыть...

Страна
США
Жанр
Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

