Миллионерша (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Свете никогда не везло. Поэтому она совсем не удивилась, когда для грандиозного финального «бамс» по всем фронтам судьба выбрала ее день рождения. Света разом лишилась и личного счастья, и крыши над головой, да еще и начальник лишил премии. Бездомная, безмужняя и без двух минут безработная, Света получает от подруг в подарок лотерейный билет. Сами подруги на день рождения остаться не смогли — Света даже не удивилась. Если не везет — то по полной программе. Света даже не подозревает, что уже завтра ее жизнь изменится.

