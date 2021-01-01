Миллионер из Балашихи. Сезон 1. Серия 3
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Миллионер из Балашихи
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Миллионер из Балашихи (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.22021, Миллионер из Балашихи. Сезон 1. Серия 3
Комедии18+

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Сюжет

Блогер и бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» Богдан Кандауров перейдет в высшую бизнес-лигу, но, даже став предпринимателем «премиум-класса», продолжит попадать в нелепые ситуации.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миллионер из Балашихи»

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