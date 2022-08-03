Миллионер из Балашихи. Сезон 1. Серия 1
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Миллионер из Балашихи
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Миллионер из Балашихи (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.22021, Миллионер из Балашихи. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Блогер и бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» Богдан Кандауров перейдет в высшую бизнес-лигу, но, даже став предпринимателем «премиум-класса», продолжит попадать в нелепые ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миллионер из Балашихи»