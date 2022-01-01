Мертвый сезон (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Детективный сериал о маньяке, орудующем на границе Франции и Швейцарии, и напарниках, которые пытаются его поймать. Полиция находит в Альпах трупы людей с цветками эдельвейса во рту. Капитан Стерен Пейри и ее коллега Лайес Бауни начинают искать убийцу, получившего кодовое имя Эдельвейс. Бауни не доверяет Пейри и считает, что она замешана в преступной деятельности. При этом сама Стерен переживает личную трагедию — ее дочь несколько лет назад погибла в горах, а чудом спасшийся тогда сын сейчас подозревается в убийстве подруги. Женщина все чаще прикладывается к бутылке, и лишь расследование не позволяет ей скатиться на самое дно. Удастся ли Пейри и Бауни поймать Эдельвейса, можно узнать, если смотреть сериал «Мертвый сезон» 2022 в хорошем качестве на Wink.



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