Мерлин. Сезон 5. Серия 12
Wink
Сериалы
Мерлин
5-й сезон
12-я серия

Мерлин (сериал, 2012) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

9.52012, Merlin
Фэнтези, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаeт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждeт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.

Сериал Мерлин 5 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мерлин»

Всё