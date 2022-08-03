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Мерлин
5-й сезон

Мерлин (сериал, 2012) сезон 5 смотреть онлайн

9.52012, Merlin 13 серий
Фэнтези, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Великая битва за Камелот достигает своего апогея: Колин Морган, Брэдли Джеймс и Кэти Макграт в фэнтези от создателей мелодрамы «Мастера секса», номинанта на премию «Золотой глобус». Прикоснитесь к последнему акту великой легенды: продолжайте смотреть сериал «Мерлин» — 5 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!

В начале пятого сезона мы узнаем, что Камелот процветает, и Артур давно женат на Гвен. Однако после трех лет спокойствия появляется новая угроза со стороны Морганы и Мордреда. Артур отправляется в экспедицию на север, которая оборачивается ловушкой: он и его друзья, Гвейн и Персиваль, попадают в плен к Моргане. Пока королева Гвиневра под влиянием чар Морганы становится ее орудием в Камелоте, Мерлин должен использовать всю свою мудрость и силу, чтобы спасти своих друзей и королевство от гибели...

Не терпится узнать судьбу Камелота? Скорее включайте финал приключенческого фэнтези «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который можно уже сейчас: 5 сезон доступен на портале Wink!

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мерлин»