Великая битва за Камелот достигает своего апогея: Колин Морган, Брэдли Джеймс и Кэти Макграт в фэнтези от создателей мелодрамы «Мастера секса», номинанта на премию «Золотой глобус». Прикоснитесь к последнему акту великой легенды: продолжайте смотреть сериал «Мерлин» — 5 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!



В начале пятого сезона мы узнаем, что Камелот процветает, и Артур давно женат на Гвен. Однако после трех лет спокойствия появляется новая угроза со стороны Морганы и Мордреда. Артур отправляется в экспедицию на север, которая оборачивается ловушкой: он и его друзья, Гвейн и Персиваль, попадают в плен к Моргане. Пока королева Гвиневра под влиянием чар Морганы становится ее орудием в Камелоте, Мерлин должен использовать всю свою мудрость и силу, чтобы спасти своих друзей и королевство от гибели...



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