Мерлин (сериал, 2012) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Великая битва за Камелот достигает своего апогея: Колин Морган, Брэдли Джеймс и Кэти Макграт в фэнтези от создателей мелодрамы «Мастера секса», номинанта на премию «Золотой глобус». Прикоснитесь к последнему акту великой легенды: продолжайте смотреть сериал «Мерлин» — 5 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!
В начале пятого сезона мы узнаем, что Камелот процветает, и Артур давно женат на Гвен. Однако после трех лет спокойствия появляется новая угроза со стороны Морганы и Мордреда. Артур отправляется в экспедицию на север, которая оборачивается ловушкой: он и его друзья, Гвейн и Персиваль, попадают в плен к Моргане. Пока королева Гвиневра под влиянием чар Морганы становится ее орудием в Камелоте, Мерлин должен использовать всю свою мудрость и силу, чтобы спасти своих друзей и королевство от гибели...
Не терпится узнать судьбу Камелота? Скорее включайте финал приключенческого фэнтези «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который можно уже сейчас: 5 сезон доступен на портале Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек