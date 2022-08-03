Мерлин (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.52008, Merlin
Фэнтези, Драма12+
О сериале
Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаeт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждeт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек