Мэр Кингстауна. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Мэр Кингстауна
1-й сезон
1-я серия

Мэр Кингстауна (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Мэр Кингстауна. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Провинциальный Кингстаун находится в полном упадке, единственная приносящая доход отрасль — тюремный бизнес. Городком неофициально управляет семья Макласки, которая контролирует и заключенных, и полицию, и местную власть.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэр Кингстауна»