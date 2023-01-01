Мэр Кингстауна
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Мэр Кингстауна

Мэр Кингстауна (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Мэр Кингстауна 1 сезон
Триллер, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Провинциальный Кингстаун находится в полном упадке, единственная приносящая доход отрасль — тюремный бизнес. Городком неофициально управляет семья Макласки, которая контролирует и заключенных, и полицию, и местную власть.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэр Кингстауна»