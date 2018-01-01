WinkСериалыМэр Кингстауна1-й сезон
Мэр Кингстауна (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Мэр Кингстауна. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Провинциальный Кингстаун находится в полном упадке, единственная приносящая доход отрасль — тюремный бизнес. Городком неофициально управляет семья Макласки, которая контролирует и заключенных, и полицию, и местную власть.
Сериал Мэр Кингстауна 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СТРежиссёр
Стефен
Т. Кэй
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- НМАктриса
Ниши
Мунши
- ХДАктёр
Хью
Диллон
- ТХАктёр
Тейлор
Хэндли
- ТБАктёр
Тоби
Бамтефа
- ДУАктёр
Дерек
Уэбстер
- ХААктёр
Хеймиш
Аллан-Хэдли
- МБАктёр
Майкл
Бич
- Актёр
Джереми
Реннер
- ЭЛАктриса
Эмма
Лейрд
- ДЭСценарист
Дэйв
Эриксон
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- ХДПродюсер
Хью
Диллон
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- МСХудожница
Марика
Стефенс
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон