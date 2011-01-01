Менталист. Сезон 4. Серия 3
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Менталист
4-й сезон
3-я серия

Менталист (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

9.62011, The Mentalist 4
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Менталист»