Менталист. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Менталист
1-й сезон
11-я серия

Менталист (сериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.62008, The Mentalist 1
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.

Сериал Менталист 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Менталист»